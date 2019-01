Eigenaren Boode Bathmen nemen Grand Café Dikke van Dale in Deventer over

Klösters neemt de exploitatie over van Deventer vastgoedbedrijf Karel Lassche, die al langer naar een nieuwe eigenaar voor het bekende café zocht. Ze willen in april de nieuwe zaak openen. Een naam en concept kan hij nog niet prijsgeven, zegt Paul Klösters. ,,Daar werken we nog aan. We gaan er een hele mooi zaak van maken. Zeker is wel dat de huidige naam verdwijnt.‘’