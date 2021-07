Eigenaren Meadow op het Deventer Stadsstrand houden hun hart vast: ‘We slapen hier en blijven water wegpompen’

Het is een kwestie van pompen of verzuipen. Letterlijk. Want als ze de strijd van het water verliezen, dan is het horeca-avontuur voor eigenaren Koos en Evelien Janssen van Meadow op het Deventer Stadsstrand voorbij. Met een soort muur van big bags vol met zand om hun horecapaviljoen proberen ze hun zaak te redden. ,,We zijn drie jaar geleden begonnen. Al twee jaar hebben we te maken met corona en dan nu dit.”