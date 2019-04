Eigenzinnige muziek Vera Bon beloond met Burger Beurs, donderdag ep-release in Deventer

Nederlandstalige muziek met een verhaal, dat is wat de band Vera Bon wil brengen. Donderdag lanceren de muzikanten hun eerste mini-album. ,,Er staan acht nummers op die ik in de afgelopen twee jaar heb geschreven”, vertelt Vera Bon. Als zangeres, gitarist en pianist verzamelde ze de huidige bandleden om zich heen.

,,Dirk Overbeek bespeelt de accordeon, Jurgen Houwers de elektrische viool, Jop Albronda is de bassist en Leon Senger neemt de drums voor zijn rekening. Zoals je ziet maken we gebruik van vrij bijzondere instrumenten”, legt Bon uit. Dat zegt volgens haar ook wel iets over de muzikanten zelf. ,,We zijn vijf totaal verschillende persoonlijkheden en eigenzinnige types. Dat zorgt ook voor een bepaalde dynamiek binnen de band. Waar de bandleden echt vanuit hun eigen instrument denken, zoek ik graag de grens tussen muziek en theater. Die twee verschillende uitgangspunten komen meestal mooi samen en versterken elkaar. Sommige liedjes beginnen bijvoorbeeld niet met zang, maar met een verhaal. Ook zoeken we interactie met het publiek.”

Gemêleerd

Dat publiek is zeer gemêleerd. ,,Het zijn mensen die houden van theater en muziek, dat kunnen dertigers, maar ook zestigers zijn. Ook hebben we weleens voor kinderen gespeeld.” Dit doen ze door het hele land. ,,Natuurlijk in Deventer en omgeving, maar ook in de rest van Nederland.”

De beurs die het Burgerweeshuis jaarlijks aan drie bands beschikbaar stelt onder de noemer ‘Burger Beurs’, kwam voor Vera Bon precies op het juiste moment. ,,We waren verrast dat we in aanmerking kwamen, omdat we toch best een bijzonder genre maken. Wel was het direct de aanzet om een ep uit te brengen.” Dit hebben ze dan ook vol enthousiasme aangepakt. ,,Eind vorig jaar kregen we deze financiële ondersteuning en nu al kunnen we onze eerste muziek echt uitbrengen.”

Zenuwen

Vlak voor de eerste release beginnen de zenuwen her en der toe te slaan. ,,Niet alleen omdat het de eerste keer is dat publiek echt speciaal voor ons een kaartje koopt. Daarbij gaan we gebruikmaken van de karakteristieke elementen die het Penninckshuis (het voormalige onderkomen van de Doopsgezinde Gemeente Deventer, red.) biedt.” Juist dat karakter was wat de band naar deze locatie bracht. ,,Onze ep hebben we live ingespeeld in een oud huis in Nijmegen. Precies die sfeer willen we op donderdag 4 april weer creëren.”

Tickets zijn verkrijgbaar via de website van het Burgerweeshuis. Met je ticket krijg je voor 15 euro een burger en biertje bij stadsbrouwerij Davo.