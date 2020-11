Eikenprocessierups blijft plaag, maar Deventer krijgt er mét bewoners meer grip op: ‘Nestkastjes helpen écht tegen jeukrups’

Was de lichtgeven­de bol boven Schalkhaar afgelopen nacht de Spa­ceX-capsule?

16 november Een enorme lichtgevende bol met een lange staart schoot afgelopen nacht rond 05.00 uur door de lucht. Corine Peet uit Schalkhaar was wel even verbaasd toen ze dit zag. ,,Even later keek ik het nieuws en zag ik dat er een SpaceX-ruimteschip gelanceerd was.” Was dit ook echt de raket of was het misschien iets anders? Planeetonderzoeker Sebastiaan de Vet legt het uit.