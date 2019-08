Eikenprocessierups verdwenen? Welnee, Deventer en Lochem bestrijden nog volop

Het is nog helemaal niet gedaan met de overlast van de eikenprocessierups. Deventer gaat tot eind van deze maand door met de bestrijding van de rups, in Lochem loopt het bestrijdingsprogramma zelfs tot de herfst.

Ruim een maand geleden ging in Nederland een recordaantal mensen met jeukklachten van de eikenprocessierups naar de huisarts, maar ook na die piek zijn de problemen nog niet verholpen. In Deventer en Lochem zijn de komende weken nog volop bestrijders actief om de beestjes weg te zuigen.

Nog paar weken nodig

,,Het bestrijdingsprogramma in de kernen loopt nog volop en zal tot aan de herfst, als het snoeiseizoen weer begint, doorgaan’’, zegt woordvoerder Briet Brunnekreef van de gemeente Lochem, die aangeeft dat het regenachtige weer voor een vermindering van het aantal meldingen zorgt. ,,Vanwege het natte koudere weer is de overlast van de eikenprocessierupsen op dit moment minder.’’

De gemeente Deventer verwacht nog zo'n twee weken nodig te hebben om de laatste nesten te verwijderen. ,,Op verschillende locaties in de gemeente zijn we nog aan het bestrijden, maar de situatie is nu wel onder controle. De verwachting is dat eind van deze maand het overgrote deel van de gemeentelijke bomen is ontdaan van de eikenprocessierupsen’’, zegt Gideon Burgers van de gemeente Deventer. In deze periode wordt door de bestrijders ook gekeken of de bomen echt schoon zijn.

1.200 meldingen

In Deventer houdt het gemeentebestuur rekening met een overschrijding van de bestrijdingskosten. De gemeente ontving dit jaar 1.200 meldingen, soms meerdere voor één boom. Burgers: ,,Exacte bedragen kunnen we nog niet noemen, we zijn ook nog niet klaar. Wel weten wel dat het een overschrijding in kosten gaat betekenen. Kosten zijn hoger dan afgelopen jaar en meer dan begroot. We gaan het bestuur hier nog over informeren.’’

Lastig probleem

De gemeenten beseffen dat de overlast volgend jaar hoogstwaarschijnlijk nog groter wordt en richten zich daarom niet alleen op symptoombestrijding. Burgers: ,,De eikenprocessierups is een lastig te tackelen probleem. We doen nu vooral aan bestrijding, maar we moeten vooral ook breder kijken. De aanwezigheid van de eikenprocessierups heeft met grotere ontwikkelingen te maken. We moeten landelijk een duurzame oplossing vinden die niet per se te vinden is in bestrijding. De gemeente Deventer is landelijk daarom aangehaakt op dit onderwerp, met diverse andere gemeenten en kennispartners, zoals Wageningen University & Research.’’