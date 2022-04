Einde aan gratis parkeren Deventer binnenstad: automobilist was lang de lachende derde

Makelaar geeft deelauto cadeau bij het kopen van huis in Deventer straat

Wie een nieuwbouwhuis in de Ooievaarstraat in Deventer koopt, krijgt er voor de komende twee jaar een deelauto bij. Een bijzonder verkoopargument? Moet een auto de kopers over de streep trekken? Zijn de huizen aan de straatstenen niet kwijt te raken in het bijna smalste straatje van Deventer? ,,Jawel hoor’’, zegt de makelaar. ,,Er zijn al verschillende inschrijvingen voor de vier huizen.”

9:13