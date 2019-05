Einde aan zes jaar tussen hoop en vrees: Khiralla's uit Schalkhaar mogen dankzij kinderpardon blijven

De Khiralla's mogen definitief in Nederland blijven. Ze komen in aanmerking voor de verruimde regeling voor het kinderpardon, blijkt uit een brief met die beslissing van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Dat kinderpardon, waarover in januari in Den Haag een politiek akkoord werd bereikt, was de laatste hoop van het gezin. De familie verbleef sinds mei 2013 in Nederland, de laatste jaren in Schalkhaar.