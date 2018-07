Einde dreigt voor Deventer Vogeleiland

Olster camping biedt kinderen Rode Dorp dag zwemver­maak na soap rond buurtzwem­bad

18 juli Komt er toch nog wat moois uit de zwembadsoap in 't Rode Dorp. Camping 't Haasje in Olst biedt de kinderen uit de Deventer volksbuurt spontaan een dag vol vertier en vermaak in het campingzwembad aan.