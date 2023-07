Eindelijk af van hoogspanning boven Deventer huizen? ‘Dit gaat veel inwoners aan en mag miljoenen kosten’

beschouwing Ondanks weinig draagvlak en grote onduide­lijk­heid lijkt het azc in Holten een feit: ‘En tien jaar is tien jaar’

Voor buurtbewoners in Holten kwam het compleet uit de lucht vallen en zorgt het voor slapeloze nachten. Maar tegen de komst van een azc op vakantiepark De Lindenberg is weinig te doen. In de gemeenteraad van Rijssen-Holten blijkt het een voldongen feit, ondanks dat veel vragen onbeantwoord blijven.