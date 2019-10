Eindelijk de nul voor keeper die al 10 jaar lang doelpuntenregen om zijn oren krijgt

video Intieme kiekjes vanuit kleedkamer artiest staan nu in spotlights in Deventer

10:44 De foto's die Isabelle Renate la Poutré in de afgelopen jaren maakte in de coulissen van de Deventer Schouwburg hangen nu in de spotlights op de voorgrond in de foyer. Het staat symbool voor de ontwikkeling die de Deventerse (29) zelf meemaakt. Van zo onzichtbaar mogelijk de meest prachtige stillevens maken tot nu een filmische documentaire. Om de wereld te verbeteren is meer tekst nodig dan een foto kan laten zien.