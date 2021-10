Eindelijk is manege in Bathmen weer gevuld met blauwe damp en oude spullen: ‘Dit is genieten’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Piek in aantal nieuwe coronabe­smet­tin­gen in Oost-Nederland

20 oktober Het aantal nieuwe coronabesmettingen is de afgelopen 24 uur weer fors toegenomen. In brandhaard Staphorst zijn 54 positieve tests gemeld, 17 meer dan gisteren. De gemeente is hiermee weer op het niveau van de voorgaande dagen. De stijgende lijn in het aantal nieuwe besmettingen werd eind september al in Staphorst ingezet. Ook in Zwartewaterland, Rijssen-Holten, Lelystad en Nunspeet is een flinke toename te zien.