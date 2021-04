Eindelijk weer het terras op in Deventer, Raalte en Zutphen: ‘Jeetje, mag dit wel!’

VIDEO Mini Oranje Museum Deventer tóch een klein beetje open: ‘Wil je de dag goed aftrappen met oranjebit­ter?’

27 april Het is nog vroeg als Ben van Someren en zijn partner, Gerd Steenhuis, al druk in de weer zijn voor hun delicatessenwinkel De 3 Ridders, aan het Lamme van Dieseplein in Deventer. Borden, schaaltjes, schilderijen, oranjebitter. Je kan het zo gek niet bedenken, maar allerlei verschillende collectorsitems van het koningshuis worden uitgestald. Voor het tweede jaar op rij kan het Mini Oranje Museum niet open, maar daar heeft Ben wat op bedacht.