Eindelijk weer hossen op Deventer carnavalsavond, maar zoenen kan de nieuwe Stadsprins wel vergeten

Deventer onderzoeks­bu­reau onder vuur om vermeende ‘geheime onderzoe­ken’ bij moskeeën

20 oktober Het Deventer advies- en onderzoeksbureau NTA ligt onder vuur, omdat het ‘undercover’ informatie zou hebben verzameld in moskeeën voor onderzoeken naar radicalisering in opdracht van gemeenten. Een artikel in NRC hierover heeft tot ophef in de islamitische gemeenschap geleid. Het Deventer bedrijf ontkent dat het in het geheim onderzoek doet en vreest inmiddels voor de veiligheid van medewerkers na bedreigingen en vernielingen. ,,Er zijn haatcampagnes gaande.”