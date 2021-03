Eindelijk weer leven in de brouwerij; café Jansen in Holten opent deur voor kappersklanten Drent

Deventer oudijzer­han­de­laar die brandweer weigerde wordt niet verdacht van brandstich­ting

1 maart De brand bij Hoekstra Recycling in Deventer krijgt voorlopig geen staartje. Een medewerker van het bedrijf weigerde de brandweer zondagavond het terrein op te laten. De aanwezige brandweerlieden hadden wel het recht om actie te ondernemen, maar dat vonden ze uiteindelijk niet nodig. De man is geen verdachte, hij is wel in ‘zorgwekkende toestand’ naar het ziekenhuis vervoerd.