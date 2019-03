Eis: 10 maanden cel tegen asielzoeker die in Deventer speeltuintje ontucht pleegde met meisjes (9 en 10)

VIDEOHet Openbaar Ministerie eist 10 maanden gevangenisstraf tegen de 20-jarige Sabri K.K. De 20-jarige man stond donderdag in Zwolle onder meer terecht van het aanranden van twee meisjes van 9 en 10 jaar oud in een speeltuintje in Deventer. Na zijn gevangenisstraf is het de bedoeling dat K. wordt uitgezet naar Italië, waar hij in eerste instantie asiel aanvroeg.

In het speeltuintje aan de Radboudlaan wilde de man in augustus van 2018 meevoetballen met een groepje van twee meisjes en een jongen. Naar eigen zeggen omdat hij gewoon plezier met ze wilde maken, maar ondertussen tilde hij de meisjes op en wreef hij ze meermaals langs zijn stijve penis. Daarbij maakte hij volgens de meisjes rare, hijgende geluiden. De meisjes vonden dat vreemd en renden gelijk naar hun moeder. Een van de vaders ging gelijk op pad om de man die zijn dochters beschreven te zoeken. Hij trof hem aan bij de bushalte, waar hij door de politie werd gearresteerd.

Trauma

In plaats van plezier te maken met de meisjes, zoals hij zelf zei, zorgde K.K. er voor dat de meisjes een trauma opliepen, bleek uit de emotionele woorden van de moeder van een van de meisjes. ,,De grond zakt onder je weg als je hoort dat er iets met je kind is gebeurt.” Haar dochtertje, altijd goed van vertrouwen geweest, werd bang voor donkere mannen en na het voorval mocht ze van het meisje haar hand geen seconde los meer laten. Ook voelt het kind zich schuldig over wat haar vriendinnetje is overkomen.

n een speeltuintje in Deventer ging het in augustus 2018 mis. De 20-jarige man uit Soedan stond donderdag in Zwolle onder meer terecht van het aanranden van twee meisjes van 9 en tien jaar oud in een speeltuintje in Deventer.

Bij haar als moeder overheersen gemengde gevoelens; van walging over de praktijken van de man, van schuldgevoel omdat ze haar dochter niet kon beschermen, maar toch ook van trots omdat de kinderen kordaat hun ouders inschakelden en de man daarom gearresteerd kon worden.

Schuldgevoelens

Het andere meisje kampt met herbelevingen, wilde na het voorval niet meer naar de speeltuin en durfde volgens haar moeder niet meer buiten te spelen. Haar vader voelt zich nog altijd schuldig, omdat hij de politie belde, en de man niet zelf ‘aanpakte’. ,,Dat gaat in tegen zijn vadergevoel.’’

Zweet

K.K. heeft bekend dat hij de kinderen heeft opgetild en langs zich heeft gewreven. Ook zijn advocaat ontkende de feiten niet. K. zelf sprak zichzelf wel bij voortduring tegen; volgens de man bedoelde hij er allemaal niks mee, overkwamen de voorvallen hem allemaal en had het iedereen kunnen overkomen. Tegelijkertijd zei hij meermaals dat hij fout zat en vroeg hij herhaaldelijk om vergiffenis. Hoe het kwam dat hij een erectie had, kon hij niet uitleggen. Wel erkende hij opgewonden te raken van de geur van zweet bij vrouwen.

Uit de buurt blijven

Op de zitting bleek ook dat Sabri K.K. (20) in het asielzoekerscentrum in Schalkhaar onder vrouwelijke medewerkers bekend stond als iemand waar je beter uit de buurt kon blijven, omdat hij richting vrouwen vreemd gedrag vertoonde. Leeftijd maakte daarbij blijkbaar niet uit, want hij wordt ook verdacht van het aanranden van een 49-jarige medewerkster van het azc.

Ook in Middelburg wordt hij verdacht van het aanranden van twee vrouwen op het terrein van het azc. Daar raakte hij twee vrouwen die met een springkussen bezig waren ongewenst aan op plekken waar zij dat niet wilden.

Uitzetting gepland

Voor K., oorspronkelijk afkomstig uit Soedan, stond al uitzetting gepland. Hij is nu ongeveer een jaar in Nederland, maar moet voor 5 juli terug naar Italië, waar hij Europa binnenkwam en asiel aanvroeg. De officier van Justitie hield daar bij de strafmaat rekening mee: de straf van tien maanden is precies zo lang, dat hij op tijd vrij komt om uitgezet te kunnen worden. K. zou eigenlijk behandeld moeten worden. Vooral ook, omdat de kans volgens het OM groot is dat hij opnieuw in de fout zal gaan. Maar omdat hij hier geen recht heeft op asiel is bijvoorbeeld TBS in Nederland niet mogelijk.

Beperkt

Zijn advocaat ging bij de rechtbank niet in tegen de feiten. Volgens hem is het wel de vraag of K. het vanwege zijn beperkte verstandelijk vermogens allemaal begrijpt, of dat hij gewoon wenselijke antwoorden gaf in zijn verhoren. Hij vond de geëiste straf te hoog: volgens hem is voor dergelijke praktijken een lagere straf gebruikelijk.