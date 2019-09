Eis 2,5 jaar cel voor gewelddadige beroving in Deventer

Tegen twee mannen uit Zwolle en Deventer is donderdag 30 maanden cel geëist voor een gewelddadige beroving in Deventer. Het slachtoffer zou zijn bedreigd met een pistool, in elkaar geslagen en werd bloedend op sokken lopend op straat aangetroffen.

Wat is er gebeurd op 31 augustus 2017 in een woning in de Smedenstraat in Deventer? Er vloeide drank, zoveel is duidelijk. De latere aangever had 2 liter wodka op, zei de 27-jarige verdachte Gerrit de V. op de zitting in de rechtbank in Zwolle donderdag. En die enorme hoeveelheid drank kan verklaren waarom later die dag de aangever bloedend op straat werd aangetroffen. ,,Dan kun je gewoon van de trap af vallen natuurlijk. Heb ik zelf ook wel eens gehad, dat ik van de trap viel omdat ik gedronken had."

Toen agenten ter plaatse kwamen, wilde het slachtoffer eerst geen aangifte doen. Even later zei hij beroofd en gestoken te zijn. En een dag later kwam het verhaal naar buiten van de bedreiging met een vuurwapen. Het was De V., de ‘jongen van Satudarah’, die het pistool tevoorschijn haalde en het slachtoffer ermee sloeg, zo staat in de aangifte. Hij wordt zo genoemd omdat hij die dag een shirt van Satudarah droeg, een supportgroep van de motorclub. De aangifte wordt ondersteund door diverse vondsten in een zwarte BMW waarin de verdachten zijn aangehouden. De wagen lag bezaaid met persoonlijke spullen van het slachtoffer. Ook werd een vuurwapen aangetroffen in een sok van Mustafa Y. (27) uit Zwolle.

Strijder

Twee dames die de bewuste avond in de woning aanwezig waren, hebben het niet over door Y. of De V. gepleegd geweld. Maar er is iets vreemds met die verklaringen. ,,Ik heb je reet uit de bajes gered’', appte een van de dames aan Y. ,,Je bent mijn strijder’', appte De V. toen zijn voorarrest werd beëindigd. Volgens de officier van justitie lijkt het erop dat de dames zijn gestuurd om niet de waarheid te verklaren. ,,Er is geen overval gepleegd en er is geen wapen getoond’', zei Y. over wat er in de woning was voorgevallen.

Wat er dan wel was gebeurd, daarover bleef het duo vaag. Hoewel er op het wapen geen dna van de verdachten is aangetroffen, vond de officier wel bewezen dat ze deze op enig moment voorhanden hebben gehad. Ook de gewelddadige beroving achtte hij bewezen. Raadslieden Maarsingh en Pekkeriet bepleitten vrijspraak. Zo had het slachtoffer verklaard dat het wapen op zijn hoofd was gezet. Als dat waar was, had er dna van het slachtoffer op de revolver moeten zitten, redeneerden ze.