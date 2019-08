Eis: 2 jaar cel en tbs voor Ricardo uit Deventer voor aanval met mes op ex-vriendin

Met een mes en met de vuisten werd in augustus vorig jaar een vrouw in Deventer in haar eigen huis aangevallen. Zij, getuigen en ook het Openbaar Ministerie denken dat haar ex-vriend Ricardo S. de dader is. Hij hoorde donderdag 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen.

Met een glimlach hoorde de 44-jarige Deventenaar donderdag in de rechtszaal in Zwolle de slachtofferverklaring aan. Hij ontkende de aanval op zijn ex-vriendin stellig. Maar op vragen van de rechters ging hij niet in. ,,Ik was er niet bij. Niet ik maar zij moet hier zitten’', verwees hij naar zijn ex-vriendin. Zij was op 5 augustus vorig jaar op een feest van haar buurvrouw waar plots ook S. verscheen.

Sleutels meegenomen

Hij werd weggestuurd maar griste nog snel de huissleutels van het slachtoffer van tafel, zo was haar verklaring. Ze moest binnen enkele minuten naar huis want anders zou hij haar inboedel vernielen, riep hij haar nog toe. De vrouw belde angstig de politie. Maar agenten zagen niets vreemds in en rond haar woning. Toen ze enkele uren later alsnog thuis kwam, overviel hij haar in de gang, omschreef ze.

‘Ik dacht dat ik dood zou gaan’

Het was S. die haar door de woning naar de tuin sleepte. Ze kreeg vuistslagen in het gezicht. Toen hij met een mes op haar in begon te steken, verweerde ze zich met haar armen. ,,Ik moest vechten voor mijn leven. Ik dacht aan mijn kinderen en dacht dat ik dood zou gaan.’' Buren kwamen op het geschreeuw af waarna haar belager wegrende.

De vrouw, getuigen en ook de officier van justitie twijfelen er niet aan dat S. de belager was. Maar waarom zijn de twee messen die in de tuin lagen niet onderzocht? Want was daarop dna van een derde ontdekt dan had de zaak er heel anders bijgelegen, suggereerde zijn advocaat.

Niet door afweer

Bovendien concludeerde een arts dat de verwondingen aan de binnenzijde van de armen van de vrouw niet door het afweren van het mes toegebracht kunnen worden. ,,Ik denk dat het prima kan. Het ligt eraan in welke hoek je steekt’', vond de officier. Naast de celstraf eiste hij tbs met dwangverpleging omdat een eerdere behandeling voor S. op niets uitliep. De man is al eerder voor onder meer huiselijk geweld veroordeeld. Een verzoek van de raadsman om S. het vonnis in vrijheid af te laten wachten, werd door de rechtbank afgewezen.