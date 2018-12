Eis: 32 maanden voor Deventenaar die in Oldenzaal door het lint ging

Voor de rechtbank in Almelo vertelt S. dat hij die avond zijn bij de ex wonende zoon in tranen aan de lijn kreeg. Meteen stapte hij in de auto om naar De Wikke in Oldenzaal te rijden. Hoe het precies ging weet hij niet meer. Na een emotionele periode waarin hij beide ouders verloor en zijn bedrijf door toedoen van een compagnon kapot zag gaan knapte er iets in hem. “Ik had een beetje veel biertjes gehad.”



In Oldenzaal aangekomen blijken de ex en haar nieuwe vriend niet thuis te zijn. Ze zitten in een restaurant, maar komen naar huis. Ondertussen stuurt hij zijn ex bedreigende appjes waarin hij aangeeft dat ‘hij er wel 20 jaar voor over heeft’. Als zijn ex en haar vriend uit de auto stappen loopt S. mee de woning in. Dat is het moment dat hij volgens de officier van justitie een mes tevoorschijn haalt en een stekende beweging maakt. Een getuige hoort de ex uitroepen: “Pas op hij heeft een mes!”