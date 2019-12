Eis: negen maanden celstraf voor brandstichting in azc Schalkhaar

Eigenaar gesloten parkeerga­ra­ge vraagt tijdelijke parkeer­plek­ken op marktter­rein Beesten­markt

18:31 De Beestenmarktgarage is afgesloten voor alle auto's. Een betonnen ‘oplegnok’ net naast de oprit naar het tweede parkeerdek vertoont een scheur. Onder de horizontale balk die daar weer op steunt zijn stempels geplaatst. Er is geen instortingsgevaar, benadrukt vastgoeddirecteur Henri Grevers van eigenaar Annexum. ,,We bekijken nu aan de hand van de bouwtekeningen of sprake is van een constructiefout of iets anders.”