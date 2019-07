Eis van 20 maanden voor poging verkrachting Deventer buurvrouw

Update & video Politie pakt 50-jarige man op voor steekinci­dent in Deventer, waarbij gewonde viel

7 juli Bij een steekpartij in de Deventer woonwijk De Hoven is vanmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer zou met een bebloede arm over de Vonderstraat hebben gelopen. De politie heeft vanavond laten weten dat er een 50-jarige man is aangehouden voor betrokkenheid bij de steekpartij. Die aanhouding vond plaats in Twello.