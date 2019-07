Eis: vijf jaar cel voor Deventer verdachte plofkraak Rabobank Schalkhaar

Hij zegt zelf dat hij alleen een onschuldig rondje aan het joggen was en slachtoffer is van zijn opvallende verschijning. Justitie is echter overtuigd dat de 24-jarige Richie P. een van de twee daders is van een brutale plofkraak in Schalkhaar. De officier van justitie eiste vandaag in de rechtbank in Zwolle vijf jaar celstraf tegen de jonge Deventenaar.

Is de 24-jarige Richie P. een onschuldige jogger, die een stukje ging hardlopen en vervolgens gearresteerd werd voor iets dat hij niet heeft gedaan? Of is hij de doortrapte dader van de plofkraak die in oktober van het vorige jaar Schalkhaar letterlijk deed schudden op zijn grondvesten?

Justitie is overtuigd van dat eerste, maar Richie P. zegt al sinds zijn arrestatie dat hij gewoon een stukje aan het hardlopen was in Park Braband. Hij denkt dat zijn arrestatie en de hele strafzaak te wijten zijn aan zijn opvallende verschijning. ,,Als ik geen gouden tanden had gehad en tatoeages op mijn strot, was ik nooit gearresteerd.” Ook zijn kleur speelt daarbij een rol, denk hij. P. is van Molukse afkomst en daarom lichtgetint, de vermeende daders van de plofkraak ook.

Handdoekje

Die twee daders gingen er die nacht op een scooter vandoor, maar kwamen tijdens een wilde politie-achtervolging ten val. Een agent rukte de bestuurder van de scooter een bivakmuts van zijn hoofd, maar die wist toch te ontkomen. Uren later werd P. aangehouden in het bos, met een bebloede hand en een handdoekje om zijn nek, in een t-shirt en opgestroopte trainingsbroek. ,,De politie vertrouwde mijn verhaal niet. Ik dacht: jullie zijn niet helemaal goed.”

Zijn hand haalde hij volgens hem open aan een tak, niet bij een val van de scooter, zoals de politie denkt. ,,Ik struikelde bij het hardlopen over een liggende boom op een pad.” In de bivakmuts trof de politie een dna-spoor van hem aan, al zat er meer dna van iemand anders op.

Videoclips

P. praatte honderduit tijdens zijn zaak en denkt dat een mogelijke verklaring voor dat spoor ligt in zijn optredens in videoclips als rapper. ,,Ik denk dat ik in die clips wel honderden mutsen en maskers heb opgehad, die gaan daarna weer terug in een zak.”

Hij zou rond 6.15 de deur zijn uitgegaan om te gaan hardlopen, omdat de zzp’er die hem op zou halen voor een klus in de bouw niet kwam opdagen. P. werd tegen 8.00 ‘s ochtends gearresteerd in het bos op zo'n drie kilometer van zijn huis. Justitie ziet daarin bewijs dat het verhaal over het hardlopen niet klopt; dan zou hij wel erg traag lopen.

Park Braband ligt volgens de officier niet logisch op de route die P. zegt gelopen te hebben. Hij zou ook niet bezweet zijn geweest. P. zegt daar zelf over dat hij af en toe hardlopen en wandelen afwisselde. ,,Bovendien weet ik het exacte tijdstip van vertrek ook niet meer.”

P. niet onder bivakmuts

Joyce de Vries, zijn advocaat, wees er op dat de kleding van P. niet overeenkomt met de kleding die de daders aan hebben op de camerabeelden bij de bank. Volgens justitie kwamen de schoenen juist wel overeen. P. had naast het wondje op zijn hand geen verwondingen, terwijl hij toch met een rotvaart van de scooter gevallen zou moeten zijn. In het voordeel van P. spreekt ook dat de agent die de bivakmuts aftrok bij een van de scooterrijders, later verklaarde later dat daar niet het hoofd van P. onder zat. De Vries pleitte voor vrijspraak. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.