Elektrische auto opladen? Vergeet het maar: schrikbarend tekort aan laadpalen in Oost-Nederland

,,We geven alleen nog pluimen aan gemeentes die het goed doen”, zegt Vincent Everts van de Vereniging van Elektrische Rijders (VER). ,,Het is te veel werk om de slecht presterende gemeentes op hun donder te geven.”

Zwolle, Zutphen en Apeldoorn doen het in vergelijking met andere grote gemeentes in de regio nog relatief goed. De behoefte aan oplaadpunten is daar eind 2020 ‘slechts’ drie keer zo groot als het aanbod. In Deventer is de dekking slechts 17 procent. Op het platteland is het nog beroerder: de meeste dorpen komen niet boven de 10 procent dekking, zo becijferde klimaatadviesbureau Morgen Beter.