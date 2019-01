Elf boetes bij videosurveillance rond Deventer

Deventer, Apeldoorn en Zutphen in gevarenzo­ne door lerarente­kort

6:00 Basisscholen in de Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe kunnen over tien jaar honderden vacatures niet invullen als hier niet snel iets aan wordt gedaan. Dat blijkt uit een actuele prognose die in opdracht van het ministerie van onderwijs is opgesteld door onderzoeksbureau CentERdata.