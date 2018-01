Elf nieuwjaarsbaby's geboren in ziekenhuizen in de regio

In het St. Jansdal in Harderwijk kwam het jongetje Timor op nieuwjaarsdag als eerste ter wereld. Om 05.27 uur was hij de eerste nieuwe Harderwijker. Na de bevalling is het kindje met zijn ouders meegegaan naar Zeewolde.

Volledig scherm Timor was dit jaar de eerste baby in het St. Jansdal in Harderwijk. © st. Jansdal Harderwijk

Het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg verwelkomde om 03.45 uur het eerste nieuwjaarskindje. Even voor middernacht om 23.53 uur kwam er nog een tweede Hardenberger bij. Jonathan zag net voor 2 januari voor het eerst het levenslicht.

De verloskundigen in het Deventer Ziekenhuis hebben op nieuwjaarsdag twee jongetjes op de wereld geholpen. Het eerste jongetje werd om 08.30 uur geboren. 's Avonds om 19.30 uur kwam er nog een tweede mannetje bij.

Bij de twee Gelre Ziekenhuizen kwamen de baby's pas aan het einde van nieuwjaarsdag op de wereld. In de vestiging in Zutphen werd om 20.42 uur een jongetje geboren. In het ziekenhuis in Apeldoorn had het niet veel gescheeld of er was geen kindje op nieuwjaarsdag geboren. Om 23.20 uur zag een meisje voor het eerst het levenslicht.

Thijn van As was maandag de eerste nieuwjaarsbaby in ziekenhuis Isala in Zwolle. Hij werd op nieuwjaarsdag om 00.23 uur geboren. Daarmee was hij de eerste ziekenhuisbaby in het verspreidingsgebied van De Stentor. In het Isala Diaconessenhuis in Meppel zijn bevallingen sinds 1 januari 2013 niet meer mogelijk.

Het MC Zuiderzee in Lelystad was niet bereikbaar voor mededelingen.

Volledig scherm Thijn van As was de eerste Isala-baby van 2018. © Sander van As