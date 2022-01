Eline doet twee vervelende ontdekkingen rond haar weiland in Deventer: ‘Mijn dochter was in tranen’

Nieuw Burgerwees­huis splijt coalitie, verhuizing Deventer poppodium onzeker

Het is zeer de vraag of de gemeenteraad vandaag nog heil ziet in een verhuizing van het Burgerweeshuis. Het dossier verdeelt de coalitie. Grootste partij Gemeentebelang is vooralsnog niet voor. Dat vergroot de onzekerheid of het poppodium naar het havengebied verkast. Gaan woningbouw en een muziekhal wel samen in het gebied?

26 januari