Eline en Nerée schateren bij eerste beelden van hun groep 8-film

Eline en Nerée mogen onverwacht als allereerste een paar minuten van hun eigen gemaakte groep 8-film zien. Meester Paschal haalt de usb-stick uit de kluis. Woensdag is de première voor zowel de klas als de ouders bij het Burgerweeshuis. Maar deze dinsdag vertellen de meiden al over hoe ze het maakten.

Allemaal met hun eigen mobiel namelijk. Theatermaakster Luisella Lai gaf de kinderen opdrachten voor thuis. Ze maakten hetzelfde dansje. Zetten zinnen achter elkaar. Gaven een tutorial brownie bakken. Maar geen idee wat de theatermaaktster ermee zou doen.

De laatste uren na 8 jaar

De klas beleeft de laatste dagen intensief. Maar al te goed beseffen de 22 van de Hagenpoort dat dit de laatste uren met de klas zijn waar ze acht jaar lang mee doorbrachten. En dat terwijl het juist niet de makkelijkste klas was. ,,Luisella kwam bij ons voor Theatersport in groep 6’’, zegt Skye. ,,We waren eigenlijk een beetje... een probleemklas.” ,,Nu zijn we veel leuker’’, vult Mees aan.

Dus trekt Thirza haar galajurk uit de tas. ,,Heb ik al bij me’’, showt ze de rest. ,,Ik wil straks een filmpje maken.” Iedereen verheugt zich op de première. De hele klas is een groep geworden, mede door de inmenging van Lai twee jaar geleden. Dus geen wonder dat de school Luisella Lai belde met de simpele vraag: ‘Help?!’

Wat is groep 8 zonder musical?

,,Natuurlijk hadden we veel liever een musical gehad’’, zeggen Eline en Nerée vanuit de grond van hun hart. ,,We hebben meester Paschal ook gemaild toen we net thuis waren. We dachten: we oefenen wel via Zoom. Wat is nu groep 8 zonder kamp en musical?”

Het feest sluit af met een kampeerexercitie op de Worp. ,,Dat hebben de ouders geregeld’’, zegt directeur Paschal Vliegen. ,,Voor school is dat nu een lastige afweging. We zijn heel erg blij dat ouders dit initiatief genomen hebben.” De klas vindt het fantastisch. Al balen ze wel van de restricties die nu al ingeprent worden.

,,Om tien uur slapen’’, herhaalt Mees het mantra van de week nog maar eens. Op de vraag of ze dat normaal ook doen, barst de klas uit in commentaar. Natuurlijk niet. En dat zijn ze zeker niet van plan in de laatste uurtjes die ze met elkaar hebben. Vliegen lacht. ,,Normaal is het kamp het uitje, zijn ze op de eerste dag bekaf en slapen ze om twee uur wel. Nu is de nacht het uitje. Dat is een uitdaging.”

Stiekem al een paar stukjes kijken

Eline en Nerée willen wel aan de directeur vragen of de Stentor al een stukje van de film mag zien. Vliegen haalt de afgesloten envelop uit de gesloten kluis. De meiden houden de adem in, kijken elkaar aan. ,,Zullen we”, mimen ze naar elkaar. Of mogen ze niet meekijken? Vliegen houdt het in het midden. De meiden springen van plezier. En als ze een paar stukjes mogen zien, schateren ze van het lachen. Alle stukjes zijn in en aan elkaar geplakt tot één geheel. Elines opgenomen liefdesverklaring voor een denkbeeldige jongen is vre-se-lijk, vindt ze. ,,Maar nu vind ik het niet zo spannend meer’’, zegt ze toch. ,,Het wordt echt leuk, de première.”

Ruim een uur gaan ze kijken in het Burgerweeshuis. Met in twee shifts de ouders erbij, echte tickets, een rode loper en hapjes. Is het toch een bijzondere afsluiting van het jaar.