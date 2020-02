Elio Talamini (93) maakt zich grote zorgen: ‘Binnenstad als gratis paskamer van internet’

UPDATE Afgelaste carnavals­op­tocht Wilp-Achterhoek niet alsnog op later moment

15:59 De carnavalsoptocht in Wilp-Achterhoek gaat niet door, zo is zondagmorgen besloten. De veiligheid van de bezoekers langs de kant kan niet worden gegarandeerd. Op een later moment wordt de optocht niet ingehaald, zo is inmiddels duidelijk. Ook in Eerbeek is de optocht gecanceld.