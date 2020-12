Elke dag plopt ergens een adventsraampje als verrassing op in een van de straten van Deventer

De eerste twee ramen zijn versierd. Er volgen er nog minstens 24. Allerlei Deventenaren bouwen zo samen hun eigen adventskalender op. In plaats van elke dag een vakje open, komt er elke dag een mooi versierd raam bij. Aan het einde is er een wandeling te maken van een kilometer of vijf, schat dominee Saar Hoogendijk van de Lebuinuskerk.

De kerk heeft haar eigen adventskalender? Waarom hebben jullie dat bedacht?

Saar Hoogendijk: ,,We hebben normaal altijd de lichtjestocht op kerstavond, waar alle kinderen met een lichtje door de stad gaan. Maar dat kan nu natuurlijk niet. Helemaal niets doen vinden we ook niet leuk. Dus uiteindelijk bedacht Carolien van Gelder, een van de moeders die ook altijd heel druk is met de kindernevendienst, de levende adventskalender. Zo kunnen we toch wandelen, maar dan wel individueel.’’

Dus er waren 26 Deventenaren die wel een raam willen versieren?

,,Nou, eigenlijk wel meer. Dus op sommige dagen komen er als verrassing misschien wel twee huizen bij. Je kunt mensen die aanbieden mee te doen natuurlijk niet weigeren. Uiteindelijk moet er een mooie route kunnen ontstaan rond de stad. En de kerk zelf wordt ook mooi versierd. We zijn met de kinderen engelen aan het maken. Vooral op de Kleine Poot zie je straks allemaal engelen hangen.’’

Hebben jullie nog een leidraad meegegeven waaraan een raam moet voldoen?

,,Nee, mensen zijn helemaal vrij. Ze zetten het nummer van hun 'vakje’ erbij, dat is het enige dat we vragen. En we hopen dat ze zich laten inspireren door ons motto 'veerkracht'. Misschien iets moois maken met veertjes. Het is juist de verrassing. En mensen tonen veel veerkracht, zien we. Iedereen is bereid mee te doen. Dat zien we ook in onze actie 'zakjes veerkracht’: onze gemeenteleden hebben een wit zakje bij het kerkblad gekregen, waarbij we vragen een heel klein cadeautje te verpakken. Die doen we bij de kerstpakketten die onder meer naar het Meester Geertshuis gaan bijvoorbeeld. Die zakjes worden al heel veel gevuld weer ingeleverd.’’

Advent is voor heel veel mensen een kalender met chocolade. Maar wat betekent deze tijd in de kerk?

,,Het is een tijd van verwachting. Een voorbereidingstijd. Je komt steeds dichter bij kerst. En juist doordat je een tijd indeelt in een kalender en aftelt, weet je dat je dichterbij komt, bij dat waar je naar verlangt. Het is de aanloop naar kerst. Onze tocht is uiteindelijk op de 26e compleet. En ook de kerk is dan helemaal in sfeer. De kerk wordt de winterhuiskamer van Deventer, met grote kerststal, en helemaal uitgelicht. Wie wil weten welke huizen meedoen aan de adventskalender moet even kijken op www.lebuinuskerk.nl. Daar zetten we elke week de nieuwe huizen op.’’

Volledig scherm Adventskalender in Deventer: wandelen langs steeds meer versierde ramen rond de binnenstad. © Angelique Rondhuis

