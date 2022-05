Emma Oosterwegel troeft Go Ahead Eagles en Thomas Krol af bij Deventer Sportverkiezing

De Deventer atleet krijgt de prijs onder meer voor haar bronzen medaille op de zevenkamp atletiek tijdens de Olympische Spelen in Tokyo in 2021. Bescheiden, maar zichtbaar trots, neemt ze de gloednieuwe Leo Halle Bokaal op het podium van theater Mimik in ontvangst. ,,Ik ben er heel erg blij mee”, reageert ze. ,,Ik ben in Deventer opgegroeid, ik kom hier nog vaak, dus dit is wel bijzonder.” Al is de prestatie inmiddels alweer even geleden, geeft ze toe.