Emma Oosterwegel uit Diepenveen had vroeger moeite met té gespierd lijf maar kijkt nu trots in de spiegel

Deze twee atletische zussen gaan naar Tokio! ‘Het is zo leuk dat we dit met elkaar kunnen delen’

5 juli De spanning liep enorm op, maar de kogel is door de kerk: estafetteloopster Hanneke Oosterwegel uit Diepenveen gaat naar de Olympische Spelen in Tokio. Samen met zus Emma Oosterwegel, die als meerkamper naar Japan gaat. ,,Het is geweldig om dit met elkaar te kunnen delen.”