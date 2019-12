Emmy Strik kleedt honderden figuranten van Dickens Festival in Deventer

Nog even met een kleedpop onder de arm naar het DickensHouse in de Bergstraat. En waar zetten we die kinderwagen even neer? ,,Die baby kan ze wel even onder de arm meenemen’’, verzekert Emmy haar rechterhand Ojon van Strijland, die met herenkostuums naar de bovenste zolder sjouwt. Iemand die geen idee heeft waar ze het over hebben, blijft in vertwijfeling achter. Maar in de meest Dickensiaanse straat van Deventer staat alles al in het teken van het festijn waar meer dan honderdduizend bezoekers aanstaand weekeinde op afkomen. En die baby: dat is ook een pop in dit geval.