Emotionele reacties op afscheid van synagoge in Deventer

Herman Loonstein, de bekende joodse advocaat die in 2013 de herdenking van Duitse militairen op 4 mei in Vorden wist te voorkomen, kan er met zijn hoofd niet bij. ,,Deventer had ooit een bloeiende joodse gemeenschap. Het enige wat in Deventer nog herinnert aan die vooroorlogse gemeenschap is de synagoge.’’