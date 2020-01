En alwéér gaat een auto in vlammen op in Deventer: nummer vier van dit jaar

Burgemees­ter König van Deventer: ‘Zorgen over omvang van drugsge­bruik’

7 januari Burgemeester Ron König maakt zich niet alleen zorgen over het aantal hennepplantages in Deventer, maar ook over de omvang en normalisatie van drugsgebruik. Dat zei de burgemeester vanavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Deventer. ,,Een pilletje nemen tijdens een feestje is volstrekt normaal geworden.’’