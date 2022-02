En dan ontploft de woonkamer in Colmschate met familie: olympisch goud voor Thomas Krol!

Bulgaren moeten pand in Terwolde van failliet vastgoed­fonds verlaten, anders volgt ontruiming

De ontbinding van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds uit Deventer, een bedrijf dat met uitgifte van obligaties investeerde in zorgvastgoed, is begonnen. Het vastgoed in Terwolde en Zutphen dat in 2019 is verworven, wordt zo goed als zeker verkocht. Een doorstart van het failliete vastgoedfonds is geen optie.

12:42