En dat is alweer zes! Autobranden lijken niet te stoppen in Deventer

75 jaar na het allesver­woes­ten­de bombarde­ment op Deventer: ‘Onbegrij­pe­lijk, dat ze dit zo gedaan hebben’

6 februari Meer dan zestig doden, tientallen gewonden en ruim tweehonderd panden in puin. Het is een van de zwartste bladzijdes in de Deventer geschiedenis: het geallieerde bombardement op de spoorbrug, dat zijn doel ook nog eens mist. 75 jaar later overheerst nog het onbegrip.