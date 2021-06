En ineens is ook atlete Hanneke Oosterwegel (24) uit Diepenveen kandidaat voor de Olympische Spelen in Tokio

Stadsgids Marcel kan eindelijk op pad: toeristen weten Deventer en Zutphen weer te vinden

27 juni Het heeft even geduurd, maar na maanden van stilzitten lopen de stadsgidsen weer door de binnenstad van Deventer. In Zutphen is er straks ook werk genoeg. Nu corona in Nederland langzaam naar de achtergrond verdwijnt, zoeken toeristen de Hanzesteden weer op. Stadsgids Marcel Schoemaker is er maar wat blij mee. ,,Het lag echt plat.’’