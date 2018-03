Zaterdag was het ijs dik genoeg om te kunnen schaatsen op de Buitengracht, bij de Singel aan de rand van de Deventer binnenstad. En dat deden dan ook een aantal mensen, die de snijdende kou trotseerden. Flink wat ijsbanen in de regio zijn nog steeds open. Waaronder die in Diepenveen, traditioneel ook in trek bij mensen uit Deventer. Vanaf morgen zet de dooi in.