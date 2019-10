En wéér dagen de broers Bergman Deventer voor de rechter

Dit keer is het probleem dat de eigenaar van Brownies en Downies op De Brink 92 het oude pand weer van een karakteristieke gevel wil voorzien. Frits Bergman kan daar wel mee leven, al vindt hij de kleurstelling niet zó karakteristiek. Want hem wel stoort, is dat de gemeente alweer voor de vijfde keer niet de juiste procedure heeft gevolgd.

,,Een ambtenaar heeft de bouwvergunning goedgekeurd zonder de monumentencommissie te consulteren. Dat is na een bezwaar van ons nu uiteindelijk wel gebeurd, maar nu hebben er ze weer geen uitleg bij gegeven”, verzucht Frits Bergman. ,,Het resultaat van deze verbouwing wijkt van het beeldkwaliteitsplan af en moet dus toegelicht worden.”

Zoveelste keer

Inmiddels is de goedkeuring van de bouwvergunning ook toegelicht en dus kan de rechtszaak van tafel, maar Bergman laat deze toch doorgaan. ,,Het is al de zoveelste keer dat dit gebeurt, dus ik wil wel eens bij de rechter horen hoe ze dat uitleggen.”

Een gemeentewoordvoerder stelt dat Bergman gelijk heeft. ,,Bij het advies zijn wel de juiste partijen betrokken en die hebben zich er ook over gebogen, maar dat stond inderdaad niet in de toelichting en dat had wel gemoeten”

Edwin Vincent, eigenaar van het pand dat de nieuwe voorgevel moet krijgen, snapt alle drukte niet zo goed. ,,We gaan de gevel zoveel mogelijk in de oude staat terugbrengen, dat lijkt me een stuk mooier dan hoe het er nu uit ziet. Dus ik begrijp het probleem niet zo goed. En we hebben de vergunning gekregen, dus we gaan volgend voorjaar aan de slag.”

Volledig scherm De gevel van Brownies & Downies nu. © Edwin Vincent

Ander geschil

Ondertussen is het ook nog steeds wachten op een uitspraak van de Raad van State in een ander geschil tussen de broers Bergman, die het pand op de Penningshoek naast de VVV bezitten en als kantoorpand verhuren. De broers vrezen dat er veel te veel horeca op het plein komt door nieuw beleid van de gemeente.

Het lijkt erop dat de broers wel een erg groot hart voor de Deventer binnenstad hebben, als ze er met enige regelmaat een rechtszaak over aanspannen. ,,Wij vinden vooral dat de juiste procedures gevolgd moeten worden en handelen voornamelijk in ons eigenbelang”, zegt Frits Bergman (46), die in Eibergen woont. ,,Indirect denken wij dat dat allemaal ook in het belang van de andere ondernemers in de binnenstad is.”