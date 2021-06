En weer is er gedonder met jeugd in Deventer: politie veegt terrein schoon langs de IJssel

video Op je 90e in een zijspan en nóg gaat het Marti Duiverman uit Deventer niet hard genoeg

8 juni Het was een flinke verrassing voor Marti Duiverman uit Deventer toen ze vanmorgen te horen kreeg dat haar kinderen voor haar 90ste verjaardag een ritje in een zijspan hadden geregeld. Ze vond de rit over de dijken langs de IJssel dan ook prachtig, maar zwaar onder de indruk was ze nu ook weer niet. ,,Het had best wel wat harder gemogen.”