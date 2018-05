Engels in les noodzakelijk: voor regio en Saxion-student

Engels in colleges op het hbo is noodzakelijk. Voor studenten die de internationale beroepswereld in moeten, maar zeker ook de regio zelf, betoogt Saxion. Het is de enige manier om extra gevraagde werknemers naar Overijssel te krijgen, door ze al als student uit het buitenland te halen en vervolgens te behouden.

Saxion-voorzitter Anka Mulder kijkt met verwondering naar de rechtszaak die aangespannen is tegen de universiteiten van Maastricht en Twente door de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON). Ook de Onderwijsinspectie is gedaagd om de opmars van Engels in het hoger onderwijs tot staan te brengen.

,,Dit is romantiek, deze rechtszaak, zei Victor van de Chijs van de UT terecht. Maar niet realistisch. Onze studenten hebben het Engels nodig in hun carrière. Ook de regio heeft het nodig dat we Engelstalig les geven. Onze regio krimpt. Er komen niet meer kinderen. Maar de bedrijven vragen wel om meer afgestudeerden. In bepaalde sectoren is het helemaal niet erg als Engels de voertaal is. In de techniek, in IT. Onze International Business, onze Hospitality: in het Engels. Bij de Pabo of in welzijn is dat minder aan de orde. De kwaliteit moet voorop staan.''