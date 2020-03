Engeltje op schouder van Myrthe (7) uit Deventer is een held, mama Kathelijn is woest op scooterrijder

Al was het alleen maar omdat ze – exact een jaar geleden – op een steenworp afstand van dezelfde plek in Deventer zelf fysiek voor het leven werd getekend. Niet door een scooter, wel door een niet-aangelijnde hond. ,,En dat was ook bij mijn dochter de reden van het ongeluk. Het ergste? De eigenares van die hond wist waarschijnlijk dat ze fout zat en is in alle hectiek weggelopen. Gewetenloos liet ze een gewond kind achter op de weg. Vreselijk...’’