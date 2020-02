Enorm speelparadijs naast McDonald's Deventer opnieuw vertraagd: meer huurders nodig

Piepjong GA Eagles blijft ook in Kerkrade zonder overwin­ning

4 februari Jong Go Ahead Eagles heeft dinsdagavond koploper Roda JC in eigen huis geen pootje kunnen lichten. De zeer jonge Deventer beloftenploeg bleef in de kampioenspoule ook na drie wedstrijden zonder winst en ging met 3-0 onderuit in Kerkrade.