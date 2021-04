Enorme hennepkwekerij met 6000 planten opgerold in bedrijfspand in Deventer

Deventer politiek vergadert zich haast ‘in slaap’: uitstel besluit over fietspad Mimik en windmolens

0:11 De Deventer gemeenteraad is er woensdagavond niet in geslaagd een besluit te nemen over twee heikele onderwerpen en dreigde tot ver in de nacht te vergaderen. Dat werd burgemeester Ron König te gortig. Hij staakte in goed overleg met de politiek even voor middernacht de vergadering.