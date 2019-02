Enzo Knol verrast rapper Snelle uit Deventer met gouden plaat: ‘Ze hadden goed tegen me gelogen’

In de avondshow van radio-dj Barend van Deelen werd Lars woensdagavond verrast met een nieuwe mijlpaal: een gouden plaat voor het doorbreken van de magische grens van 6 miljoen streams op Spotify met één nummer. ,,Ik was compleet verrast’’, zegt Lars. ,,Natuurlijk wist ik dat Scars het heel erg goed doet, maar op het moment zelf was ik er niet mee bezig. Ik was gewoon in gesprek met Barend toen ineens mijn hele team de studio binnen kwam lopen samen met Enzo Knol. Ze hadden goed tegen me gelogen, want ze zeiden allemaal dat ze wat anders te doen hadden die avond.’’