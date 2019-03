Epse gaat voor aanleg dorpsplein

Precies 150 jaar na de introduc­tie van de eerste Nederland­se Vélocipè­den Fabriek. Gewoon in Deventer

6:09 Het is vandaag precies 150 jaar geleden dat Hendrikus Burgers in de Deventer Courant adverteert met zijn Vélocipèden Fabriek. Vier modellen ‘vélocipèden met twee wielen voorzien van remtoestel’, waarvan de goedkoopste 50 gulden kost en de duurste 75. Het is de advertentie voor de eerste rijwielfabriek van Nederland. In bijna een eeuw tijd - de fabriek sluit in 1961 - worden er pakweg 800.000 fietsen vervaardigd. ‘Gewoon’ in Deventer.