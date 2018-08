Epse lokt jeugd met gratis voetbaltrainingen

Sportpark Het Hassink in Epse kleurt dit jaar weer rood en wit. Nu de seniorenafdelingen van Epse en Gorssel niet langer een koppeltje vormen, beginnen de voetbalclubs apart van elkaar aan het nieuwe seizoen. En dus is het lichtblauw van EGC (Epse Gorssel Combinatie) verleden tijd.

Om in de toekomst weer een eerste elftal op prestatieniveau in te kunnen schrijven, zetten beide verenigingen nu vol in op de jeugd. Epse doet dat door kinderen en jongeren tot en met 19 jaar die nog geen lid zijn, in de eerste seizoenshelft gratis te laten trainen op donderdagavond, onder leiding van trainers van Voetbalschool Deventer. „De jeugdafdeling kan best een paar nieuwe leden gebruiken, daarom hebben we als voetbalbestuur besloten tot deze gratis jeugdtrainingen, in de eerste seizoenshelft”, zegt secretaris Els Roeterdink. „We proberen meer kinderen enthousiast te krijgen voor het voetbalspelletje bij Epse.”

Het voelt als een nieuwe start Job Dietrich



Leeftijdsgenoten enthousiasmeren

Een goed idee, vindt de 16-jarige Nieke Bronzewijker. Zij is een nieuw lid en gaat in een gemengd team met jongens spelen. „Ik ga wel proberen andere meiden mee te krijgen naar de gratis trainingen, misschien lukt het later dan om een meisjesteam te starten.” De breuk met Gorssel doet haar niet zoveel. „Ik heb weinig met Gorssel, vind het wel prima zo.”

Bronzewijker is één van de zestig jeugdspelers, die in zes teams spelen. Twee teams daarvan zijn nog wel gecombineerd met VV Gorssel. Bij die club varen ze dit seizoen ook weer hun eigen koers. Met ook gratis trainingen? Voorzitter Job Dietrich ziet daar het nu niet van in. „We hebben een bloeiende jeugdafdeling met tweehonderd jeugdleden en dit jaar vijftien jeugdteams. Die jeugd proberen we te binden, door naast voetbal bijvoorbeeld ook FIFA-avonden te organiseren."

