Epse niet blij met windmolenplannen van Deventer buren: ‘Wéér komen ze op de grens met ons dorp’

Nu rustig op Beesten­markt Deventer, maar dat ligt volgens omwonenden aan het weer

27 november De overlast op de Beestenmarkt in Deventer is flink afgenomen toen daar de afgelopen twee maanden pleinbeheerders actief waren. Dat concludeert de gemeente. Bewoners kijken er niet raar van op, want ze denken dat de afname van de overlast gewoon door het jaargetijde komt. ,,In de herfst en winter is het altijd rustiger.”