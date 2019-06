Epse realiseert speeltuin van 100.000 euro: ‘Met goed verhaal en veel energie op pad gegaan’

Schrappen plannen voor Skaeve Huse in Deventer en ‘interesse’ vanuit Zutphen: puur toeval

7:01 Er is géén verband tussen de enerzijds voorgenomen en anderzijds geschrapte plannen voor Skaeve Huse in Zutphen en Deventer. Dat de ene gemeente in dezelfde week bekendmaakt met het project te willen stoppen en de andere aangeeft geïnteresseerd te zijn in het bijzondere woon-zorgconcept, zou puur op toeval zijn berust.