Er brandt weer licht in de Stadspoortgarage in Deventer: ‘maar een nieuwe naam zou mooi zijn’

De grondig verbouwde Stadspoort-garage in Deventer gaat morgen open. Het is niet langer een gribusgarage. Ondernemers pleiten nog wel voor een andere naam: Nieuwstraatgarage.

De vernieuwde Stadspoortgarage gaat twee dagen later dan gepland open. Waarbij de parkeervoorziening aan de Gibsonstraat nog niet helemaal in gebruik is. Het zijn kleine tegenvallers vergeleken met de problematische aanloop naar de verbouwing.

Eigenlijk zou parkeren in de garage gisteren vanaf 08.00 uur weer mogelijk zijn. Waarna wethouder Frits Rorink (CDA) de garage 's middags zou openen. Zo kondigde de gemeente op 5 december ronkend aan. Maar gisteren bleef de garage dicht, geopend werd er niets en over het afblazen bleef het angstvallig stil.

Navraag bij woordvoerder Maarten-Jan Stuurman leert dat de garage morgen opengaat. Behalve de plekken op de begane grond. Stuurman: ,,Het grootste deel van het dek en de kelder gaan wel open.'' Daar liggen met ruim 220 plekken verreweg de meeste parkeerplaatsen (totale capaciteit: een kleine 260).

Volgens Stuurman gaat de begane grond pas over maanden open. Er wordt volgens hem gelijk opgetrokken met de verbouwing van kantoren tot appartementen in het complex waar de garage aan grenst.

Betonrot

Jaren geleden was een opknapbeurt van 8 miljoen euro te duur, waarna na veel discussie de soberder variant van 2 miljoen op tafel kwam. Ondertussen was wel het parkeerdek door betonrot jarenlang niet in gebruik. De donkere kelder en gestutte begane grond gaven een onveilig gevoel en de brandveiligheid was ondermaats.

Nu is alles op orde. De entree aan de Gibsonstraat krijgt nog een hek, om figuren te weren die er niets te zoeken hebben.

De opgeknapte garage ziet er fris en netjes uit, leert een kijkje in de kelder. En de garage is prettig verlicht. De restanten van de vroegere stadspoort zijn in het parkeerdek zichtbaar gemaakt. Prettig is dat de garage zo goed als klaar is nu na de jaarwisseling het Grote Kerkhof autovrij wordt.

Omwonenden en ondernemers zijn blij. ,,Dit geeft het gebied weer een impuls'', stellen de dames Dijk van de gelijknamige juwelier in de Nieuwstraat. Ze zijn spreekbuis van de straat.

Maar wel graag een andere naam voor de garage, wakkeren ondernemers in de straat die discussie weer aan. Natuurlijk geen 'gribusgarage', de naam in de volksmond de laatste tijd. Maar waarom geen Nieuwstraatgarage? ,,Dat maakt dit gebied herkenbaarder, Stadspoort zegt mensen weinig'', klinkt bij Dijk.

En de bewegwijzering is onder de maat. ,,De gemeente moet de garage eerder en met naam aangeven als je de stad in rijdt.'' Nu rijden automobilisten op de borden P-ring, terwijl andere garages wel met naam worden genoemd. ,,Pas als je er bijna bent, wordt deze garage aangegeven.''

De tarieven in de garage blijven hetzelfde na de opknapbeurt.