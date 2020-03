Erfgoedexperts: red deel van failliet Roto Smeets van de slopershamer

Is er volgend jaar nog wel een paasvuur in Bathmen?

6:03 Hebben ze in Bathmen volgend jaar nog wel een paasvuur? In het buurtschap Loo zijn ze er al mee gekapt. Hun collega's in Dortherhoek willen niets van stoppen weten. Maar ze hebben wel te maken met een serieuze bedreiging. Na deze Pasen moeten ze op zoek naar een nieuwe locatie. ,,Dat is niet eenvoudig.”